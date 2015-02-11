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Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 11 февраля 2015
Кристал Пэлас
11.02.2015, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
71'
Ф. Кэмпбелл
42'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
90'
+1
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Перес
86'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Р. Кабелла
78'
Замена
М. Абид
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Я. Боласи
71'
Замена
Я. Боласи
️️️️
М. Келли
68'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
66'
55'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
54'
Желтая карточка
Д. Янмат
Желтая карточка
Д. МакАртур
49'
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Янмат
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Я. Саного
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Мехди Абид
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-1-2
1
Сперони
16
Келли
17
Делэйни
4
Хангеланд
25
Уорд
16
Ледли
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
9
Саного
27
Шамах
4-2-1-3
23
Крул
2
Колоччини
22
Янмат
5
Уильямсон
21
Айдара
17
Сиссоко
4
Коулбэк
5
Кабелла
94
Гуффран
61
Сиссе
22
Перес
16
Келли
11
Боласи
11
Боласи
16
Келли
9
Саного
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
9
Саного
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
5
Кабелла
14
Дамметт
14
Дамметт
5
Кабелла
61
Сиссе
17
Абид
17
Абид
61
Сиссе
22
Перес
97
Ривьер
97
Ривьер
22
Перес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Селхарст Парк
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