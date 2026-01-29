29 января 2026 года в 23:00 состоится последний тур основного этапа Лиги Европы. В Лионе местный «Олимпик» будет принимать греческий ПАОК.

«Лион»

«Ткачи» довольно неожиданно для многих экспертов возглавили таблицу ЛЕ перед финишем основного этапа. «Лион» гарантировал себе место в 1/8 финала, прекрасно адаптировавшись под требования знаменитого португальского специалиста Паулу Фонсеки.

В январе «Олимпик» подтвердил свои амбиции на сезон, подписав юного страйкера мадридского «Реала» Эндрика (аренда без права выкупа). «Лион» ставит перед собой цель закрепиться в топ-3 чемпионата Франции и пошуметь на европейской арене.

Последние три игры:

Метц – Лион 2:5

Янг Бойз – Лион 0:1

Лион – Брест 2:1

ПАОК

ПАОК Развана Луческу набрал впечатляющую форму и теперь попробует добиться максимального результата в Лионе. Для выхода в раунд плей-офф ЛЕ грекам необходимо побеждать – при таких раскладах их не волнует, что будет происходить в параллельных матчах.

Последние три игры:

ПАОК – Бетис 2:0

ПАОК – ОФИ 3:0

Олимпиакос – ПАОК 0:2

Очные встречи

ПАОК – Лион 4:0

Лион – ПАОК 3:3

Прогноз на матч «Лион» – ПАОК

«Лион» – что называется «играющая команда». Много атакуют, периодически «жертвуя» организацией в обороне. Этим в обязательном порядке должен воспользоваться ПАОК. Последний раз команда Луческу-младшего уходила с поля без забитого гола еще 14 декабря прошлого года. Результативная серия длится 7 матчей. При этом лишь раз на данном отрезке ПАОК отправил в сетку соперника менее 2 мячей.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,70. Прогноз на счет – 2:2.