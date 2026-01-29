Введите ваш ник на сайте
«Лион» – ПАОК: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 года с коэффициентом 1.70

29 января 2026 8:27
Лион - ПАОК
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

29 января 2026 года в 23:00 состоится последний тур основного этапа Лиги Европы. В Лионе местный «Олимпик» будет принимать греческий ПАОК.

«Лион»

«Ткачи» довольно неожиданно для многих экспертов возглавили таблицу ЛЕ перед финишем основного этапа. «Лион» гарантировал себе место в 1/8 финала, прекрасно адаптировавшись под требования знаменитого португальского специалиста Паулу Фонсеки.

В январе «Олимпик» подтвердил свои амбиции на сезон, подписав юного страйкера мадридского «Реала» Эндрика (аренда без права выкупа). «Лион» ставит перед собой цель закрепиться в топ-3 чемпионата Франции и пошуметь на европейской арене.

Последние три игры:

  • Метц – Лион 2:5
  • Янг Бойз – Лион 0:1
  • Лион – Брест 2:1

ПАОК

ПАОК Развана Луческу набрал впечатляющую форму и теперь попробует добиться максимального результата в Лионе. Для выхода в раунд плей-офф ЛЕ грекам необходимо побеждать – при таких раскладах их не волнует, что будет происходить в параллельных матчах.

Последние три игры:

  • ПАОК – Бетис 2:0
  • ПАОК – ОФИ 3:0
  • Олимпиакос – ПАОК 0:2

Очные встречи

  • ПАОК – Лион 4:0
  • Лион – ПАОК 3:3

Прогноз на матч «Лион» – ПАОК

«Лион» – что называется «играющая команда». Много атакуют, периодически «жертвуя» организацией в обороне. Этим в обязательном порядке должен воспользоваться ПАОК. Последний раз команда Луческу-младшего уходила с поля без забитого гола еще 14 декабря прошлого года. Результативная серия длится 7 матчей. При этом лишь раз на данном отрезке ПАОК отправил в сетку соперника менее 2 мячей.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,70. Прогноз на счет – 2:2.

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы ПАОК Лион
18+
