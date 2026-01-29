Введите ваш ник на сайте
«Бетис» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 года с коэффициентом 1.60

29 января 2026 8:31
Бетис - Фейеноорд
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Бетиса»
Сделать ставку

29 января 2026 года в 23:00 состоится последний тур основного этапа Лиги Европы. В Севилью в гости к «Бетису» пожалует «Фейеноорд» из Роттердама.

«Бетис»

«Огурцы» Мануэля Пеллегрини традиционно претендуют на место в Европе через внутренний чемпионат (пока 6-е место) и закрепились в зоне прямого попадания в 1/8 финала ЛЕ. Дабы избежать падения в «стыки» «Бетису» нужно обыгрывать гостей из Нидерландов.

Последние три игры:

  • Алавес – Бетис 2:1
  • ПАОК – Бетис 2:0
  • Бетис – Вильярреал 2:0

«Фейеноорд»

«Фейе» не лучшим образом выступает в ЛЕ – за тур до финиша команда Робина ван Перси идет вне зоны раунда плей-офф и может попасть туда сугубо теоретически. Нужна победа в Севилье + очень благоприятные расклады в параллельных матчах.

Последние три игры:

  • Фейеноорд – Эраклес 4:2
  • Фейеноорд – Штурм 3:0
  • Фейеноорд – Спарта Роттердам 3:4

Очные встречи

Доселе соперники ни разу не пересекались в официальных матчах.

Прогноз на матч «Бетис» – «Фейеноорд»

Объективно, у «Бетиса» куда больше мотивации. «Фейе» очень близок к тому, чтобы завершить выступления в ЛЕ + через несколько дней после игре в Испании у Робина ван Перси и компании принципиальный поединок с ПСВ в Эредивизии. «Огурцы», в свою очередь, настроены на прямой выход в плей-офф и не хотят падать в «нижнюю сетку», выражаясь терминологией киберспорта.

Прогноз: победа «Бетиса», коэффициент 1,60. Прогноз на счет – 2:1.

1.60
Победа «Бетиса»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Фейеноорд Бетис
