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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 24 апреля 2024
Кристал Пэлас
24.04.2024, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
55'
Ж. Матета
88'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Муньос
90'
+4
90'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Ш. Лонгстафф
90'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Андерсон
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
У. Хьюз
88'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
А. Уортон
83'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
83'
80'
Желтая карточка
Э. Андерсон
77'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
73'
Желтая карточка
А. Уортон
66'
65'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Мерфи
65'
Замена
Л. Холл
️️️️
Х. Барнс
60'
Желтая карточка
Э. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Айю
55'
Желтая карточка
Ж. Айю
45'
+1
Желтая карточка
К. Ричардс
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хендерсон
17
Клайн
2
Андерсен
26
Ричардс
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
19
Хьюз
10
Эзе
14
Матета
10
Айю
3-3-3-1
39
Дубравка
17
Крафт
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
5
Андерсон
10
Гордон
9
Исак
27
Муньос
25
Уорд
25
Уорд
27
Муньос
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
20
Уортон
44
Ридевальд
44
Ридевальд
20
Уортон
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
5
Андерсон
30
Ритчи
30
Ритчи
5
Андерсон
11
Барнс
3
Холл
3
Холл
11
Барнс
8
Лонгстафф
10
Уайт
10
Уайт
8
Лонгстафф
23
Мерфи
13
Уилсон
13
Уилсон
23
Мерфи
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
3
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
15
Офсайды
5
2
Количество передач
432
497
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.42
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Селхарст Парк
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