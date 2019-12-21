Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 21 декабря 2019
Ньюкасл
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
83'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
Замена
Д. Йедлин
️️️️
П. Дамметт
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Шер
87'
86'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
М. Альмирон
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
83'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
77'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Хэйден
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
5
Шер
6
Фернандес
24
Лежен
14
Дамметт
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Кэрролл
3-1-3-1-2
13
Гуаита
16
Келли
5
Томкинс
15
ван Анхолт
8
Куяте
16
МакКарти
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
10
Айю
14
Дамметт
2
Йедлин
2
Йедлин
14
Дамметт
14
Хэйден
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
11
МакАртур
7
Майер
7
Майер
11
МакАртур
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Кристал Пэлас
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+