Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 21 октября 2017
Ньюкасл
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
86'
М. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
88'
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
86'
Замена
А. Митрович
️️️️
Хоселу
78'
77'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
В. Заа
Желтая карточка
Хоселу
66'
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Перес
66'
Желтая карточка
Х. Манкильо
60'
Замена
М. Мерино
️️️️
А. Хэйден
56'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
29'
29'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
28'
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
Ф. Лежен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
3-2-2-1-2
33
Эллиот
24
Лежен
2
Йедлин
24
Ласселлс
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
30
Атсу
22
Перес
13
Хоселу
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
12
Сахо
24
Данн
15
ван Анхолт
11
МакАртур
29
Кабай
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
22
Перес
17
Диаме
17
Диаме
22
Перес
14
Хэйден
6
Мерино
6
Мерино
14
Хэйден
13
Хоселу
9
Митрович
9
Митрович
13
Хоселу
10
Заа
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Заа
11
МакАртур
20
Сако
20
Сако
11
МакАртур
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+