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Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 06 апреля 2019
Ньюкасл
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
81'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
К. Бентеке
81'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Миливойевич
Желтая карточка
А. Хэйден
79'
45'
+2
Желтая карточка
М. Келли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
2
Йедлин
40
Ки Сун-Юн
14
Хэйден
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
4-3-2-1
13
Гуаита
16
Келли
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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