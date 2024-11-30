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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 30 ноября 2024
Кристал Пэлас
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
90+4'
Д. Муньос
53'
М. Гехи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
ГОЛ! 1:1!
Д. Муньос
Пас отдал
М. Гехи
90'
+4
89'
Желтая карточка
К. Уилсон
Желтая карточка
М. Гехи
88'
Желтая карточка
Т. Митчелл
87'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Т. Чалоба
84'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
У. Хьюз
77'
75'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
75'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Э. Гордон
Замена
Д. Девенни
️️️️
Э. Эзе
65'
64'
Желтая карточка
Д. Уиллок
Желтая карточка
Ж. Лерма
59'
53'
Желтая карточка
Э. Гордон
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Гехи
Пас отдал
Э. Гордон
22'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
27
Чалоба
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
27
Муньос
19
Хьюз
8
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
3-1-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
27
Чалоба
27
Шлупп
27
Шлупп
27
Чалоба
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
19
Хьюз
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Хьюз
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
17
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
17
Гордон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
3
3
Всего ударов по воротам
16
1
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
9
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
398
412
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.02
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Селхарст Парк
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