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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 21 октября 2023
Ньюкасл
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
4'
Д. Мерфи
44'
Э. Гордон
45+2'
Ш. Лонгстафф
66'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
88'
Замена
Д. Озо
️️️️
Ж. Лерма
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Жоэлинтон
80'
70'
Замена
М. Франка
️️️️
У. Хьюз
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
69'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Гордон
69'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
69'
Замена
С. Тонали
️️️️
Б. Гимарайнс
69'
ГОЛ! 4:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Мерфи
66'
60'
Желтая карточка
Т. Митчелл
60'
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
Ж. Матета
45'
+5
Желтая карточка
О. Эдуард
Желтая карточка
К. Триппьер
45'
+5
ГОЛ! 3:0!
Ш. Лонгстафф
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Э. Гордон
Пас отдал
Д. Мерфи
44'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
39'
29'
Желтая карточка
Ж. Матета
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Триппьер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
4-2-3-1
1
Поуп
24
Ласселлс
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
13
Уилсон
4-1-2-3
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
8
Лерма
19
Хьюз
10
Айю
14
Матета
29
Эдуард
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
39
Гимарайнс
16
Тонали
16
Тонали
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Гордон
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
8
Лерма
4
Озо
4
Озо
8
Лерма
19
Хьюз
26
Франка
26
Франка
19
Хьюз
14
Матета
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
14
Матета
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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