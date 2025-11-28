29 ноября на «ПреЗеро-Арене» состоится матч 12 тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Аугсбург». Хозяева подходят к встрече в статусе одного из самых стабильных коллективов середины таблицы, демонстрируя уверенную игру в атаке и позитивную серию без поражений. Команда регулярно забивает, активно действует на флангах и создает давление благодаря высокому темпу. «Аугсбург» же продолжает испытывать трудности с организацией обороны, несмотря на локальные успехи. Гости часто допускают позиционные ошибки и пропускают более двух мячей за матч, что делает их уязвимыми против соперника с агрессивной атакующей моделью.

«Хоффенхайм»

Коллектив уверенно прошел последние туры без поражений, стабильно набирая очки и сохраняя результативность. В пяти последних матчах команда забила 12 мячей, что подтверждает ее атакующий потенциал. При этом оборона допускает ошибки, но компенсирует это за счет высокой интенсивности игры и широкой ротации в средней линии.

«Аугсбург»

Гости крайне нестабильны и испытывают проблемы с плотностью игры в защите. В пяти последних встречах команда пропустила 11 мячей, но при этом мало забивает и редко создает моменты в позиционных атаках, что затрудняет борьбу с более организованными соперниками.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Забивает в 7 встречах кряду

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено

Уверенно играет дома против «Аугсбурга»

«Аугсбург»

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено

Слабая игра в обороне на выезде

Низкая результативность в последних турах

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Аугсбург»

Исходя из текущей формы, «Хоффенхайм» выглядит предпочтительнее за счет стабильной игры и высокой результативности. «Аугсбург» вряд ли сможет навязать равную борьбу, учитывая регулярные провалы в обороне и слабую реализацию моментов. Матч имеет потенциал на результативную игру, где хозяева будут доминировать по владению и количеству ударов.

Прогноз: победа «Хоффенхайма» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65