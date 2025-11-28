Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

28 ноября 2025 11:39
Хоффенхайм - Аугсбург
29 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку

29 ноября на «ПреЗеро-Арене» состоится матч 12 тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Аугсбург». Хозяева подходят к встрече в статусе одного из самых стабильных коллективов середины таблицы, демонстрируя уверенную игру в атаке и позитивную серию без поражений. Команда регулярно забивает, активно действует на флангах и создает давление благодаря высокому темпу. «Аугсбург» же продолжает испытывать трудности с организацией обороны, несмотря на локальные успехи. Гости часто допускают позиционные ошибки и пропускают более двух мячей за матч, что делает их уязвимыми против соперника с агрессивной атакующей моделью.

«Хоффенхайм»

Коллектив уверенно прошел последние туры без поражений, стабильно набирая очки и сохраняя результативность. В пяти последних матчах команда забила 12 мячей, что подтверждает ее атакующий потенциал. При этом оборона допускает ошибки, но компенсирует это за счет высокой интенсивности игры и широкой ротации в средней линии.

«Аугсбург»

Гости крайне нестабильны и испытывают проблемы с плотностью игры в защите. В пяти последних встречах команда пропустила 11 мячей, но при этом мало забивает и редко создает моменты в позиционных атаках, что затрудняет борьбу с более организованными соперниками.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 7 встречах кряду
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено
  • Уверенно играет дома против «Аугсбурга»

«Аугсбург»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено
  • Слабая игра в обороне на выезде
  • Низкая результативность в последних турах

Личные встречи
55% (16)
24% (7)
21% (6)
51
Забитых мячей
28
1.76
В среднем за матч
0.97
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 1
29.03.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
0 : 0
10.11.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
3 : 1
07.04.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
1 : 1
11.11.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 0
17.02.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 0
27.08.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3 : 1
08.01.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 4
14.08.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 1
03.04.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 1
07.12.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 3
17.06.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
2 : 4
13.12.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0 : 4
07.04.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
2 : 1
10.11.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 2
03.03.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
2 : 2
14.10.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
0 : 0
20.05.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 2
21.01.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
02.03.2016
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 3
26.09.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
3 : 1
01.02.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2 : 0
23.08.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
2 : 0
13.04.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
2 : 0
23.11.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 1
23.02.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 0
29.09.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 2
04.02.2012
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хоффенхайм
2 : 1
20.12.2011
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 2
20.08.2011
Хоффенхайм
Показать все

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Аугсбург»

Исходя из текущей формы, «Хоффенхайм» выглядит предпочтительнее за счет стабильной игры и высокой результативности. «Аугсбург» вряд ли сможет навязать равную борьбу, учитывая регулярные провалы в обороне и слабую реализацию моментов. Матч имеет потенциал на результативную игру, где хозяева будут доминировать по владению и количеству ударов.

Прогноз: победа «Хоффенхайма» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65

1.65
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Аугсбург Хоффенхайм
Другие прогнозы
28.11.2025
22:45
1.63
Италия. Серия А, 13 тур
Комо - Сассуоло
Победа «Комо»
28.11.2025
22:45
1.87
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц - Ренн
Победа «Ренна»
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 