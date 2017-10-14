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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 14 октября 2017
Хоффенхайм
14.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
52'
Б. Хюбнер
85'
М. Ут
75'
М. Грегоритч
90'
К. Фогт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Фогт
ГОЛ! 2:1!
М. Ут
Пас отдал
Ф. Гриллич
85'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Макс
Желтая карточка
С. Пош
63'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хюбнер
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-4-3
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
5
Пош
7
Цубер
18
Гайгер
26
Демирбай
10
Амири
2
Вагнер
13
Ут
27
Крамарич
3-2-4-1
1
Хитц
3
Дансо
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
40
Опаре
30
Макс
10
Байер
30
Каюби
20
Хеллер
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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