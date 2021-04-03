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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 03 апреля 2021
Аугсбург
03.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
8'
Р. Варгас
23'
А. Хан
86'
Р. Сков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
А. Хан
90'
+1
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сков
74'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Ричардс
69'
Замена
Р. Сков
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Рихтер
67'
46'
Замена
К. Фогт
️️️️
Д. Самассеку
46'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
М. Йон
46'
Замена
М. Гачинович
️️️️
С. Руди
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Фрамбергер
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Варгас
46'
37'
Желтая карточка
Д. Самассеку
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
Р. Варгас
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варгас
Пас отдал
Д. Калиджиури
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
8
Хедира
11
Груэсо
11
Варгас
20
Калиджиури
28
Хан
5
Рихтер
3-2-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
26
Ричардс
4
Пош
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
24
Йон
9
Бебу
14
Баумгартнер
10
Рюттер
32
Фрамбергер
22
Педерсен
22
Педерсен
32
Фрамбергер
5
Рихтер
39
Оксфорд
39
Оксфорд
5
Рихтер
11
Варгас
11
Грегоритч
11
Грегоритч
11
Варгас
24
Йон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Йон
18
Самассеку
7
Фогт
7
Фогт
18
Самассеку
13
Руди
8
Гачинович
8
Гачинович
13
Руди
14
Баумгартнер
24
Сков
24
Сков
14
Баумгартнер
26
Ричардс
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
26
Ричардс
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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