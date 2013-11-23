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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 23 ноября 2013
Аугсбург
23.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
17'
Х. Алтынтоп
23'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Т. Вернер
90'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Х. Алтынтоп
85'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
А. Милик
76'
74'
Желтая карточка
Т. Штробль
71'
Желтая карточка
К. Хердлинг
Желтая карточка
А. Хан
64'
59'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
55'
46'
Замена
Д. Тольян
️️️️
С. Салихович
31'
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 2:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
П. Верхаг
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Алтынтоп
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
7
Фогт
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
17
Вернер
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
30
Милик
3-1-3-3
1
Кастелс
32
Бек
19
Абрахам
25
Зюле
5
Штробль
8
Полански
23
Салихович
19
Джонсон
27
Модест
9
Фирмино
31
Фолланд
30
Милик
13
Мельдерс
13
Мельдерс
30
Милик
7
Алтынтоп
30
Моравек
30
Моравек
7
Алтынтоп
17
Вернер
25
Бобадилья
25
Бобадилья
17
Вернер
8
Полански
38
Хердлинг
38
Хердлинг
8
Полански
23
Салихович
22
Тольян
22
Тольян
23
Салихович
23
Салихович
22
Шипплок
22
Шипплок
23
Салихович
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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