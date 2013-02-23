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Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 23 февраля 2013
Аугсбург
23.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
45'
Ч. Донь-Вон
79'
С. Мельдерс
90+2'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
Хоселу
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Мельдерс
90'
88'
Желтая карточка
Ш. Шрёк
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
81'
ГОЛ! 2:0!
С. Мельдерс
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
79'
Замена
А. Оттль
️️️️
Ч. Донь-Вон
73'
70'
Желтая карточка
Я. Вестергор
68'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Вайс
50'
Желтая карточка
Ю. Полански
45'
+1
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
М. Озтрзолек
45'
39'
Желтая карточка
А. Бек
22'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Дельпьер
3'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
А. Хан
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-3-1-2
30
Амзиф
22
Озтрзолек
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
7
Фогт
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
3-3-4
1
Гомес
19
Абрахам
32
Бек
15
Дельпьер
19
Джонсон
0
Вайс
8
Полански
9
Дердийок
9
Фирмино
13
Хоселу
31
Фолланд
13
Мельдерс
20
Оэрль
20
Оэрль
13
Мельдерс
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
16
Оттль
16
Оттль
33
Чжи Донь-Вон
15
Дельпьер
23
Вестергор
23
Вестергор
15
Дельпьер
9
Фирмино
10
Шрёк
10
Шрёк
9
Фирмино
0
Вайс
9
Де Камарго
9
Де Камарго
0
Вайс
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
1
Симон Йенцш
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
1
Симон Йенцш
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Аугсбург Арена
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