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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 14 августа 2021
Аугсбург
14.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Хоффенхайм
37'
Я. Брун-Ларсен
79'
С. Адамян
88'
Ж. Рюттер
90+5'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
90'
+5
ГОЛ! 0:4!
С. Руди
Пас отдал
Ж. Рюттер
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
89'
88'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Рюттер
Пас отдал
А. Крамарич
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
81'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
С. Адамян
Пас отдал
А. Крамарич
75'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Акпогума
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Йенсен
64'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Хан
64'
62'
Желтая карточка
С. Руди
59'
Замена
М. Гачинович
️️️️
М. Даббур
Замена
А. Майер
️️️️
Я. Моравек
59'
59'
Замена
С. Адамян
️️️️
К. Баумгартнер
52'
Замена
М. Йон
️️️️
Д. Раум
37'
ГОЛ! 0:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
А. Крамарич
19'
Желтая карточка
Д. Раум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Мият Гачинович
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
2
Удуохай
14
Гаувелеув
20
Гумни
6
Дорш
30
Моравек
11
Варгас
97
Йенсен
28
Хан
7
Нидерлехнер
4-1-1-2-2
1
Бауманн
25
Акпогума
7
Фогт
4
Пош
22
Раум
6
Штиллер
13
Руди
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
27
Крамарич
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
30
Моравек
10
Майер
10
Майер
30
Моравек
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
28
Хан
20
Калиджиури
20
Калиджиури
28
Хан
97
Йенсен
11
Грегоритч
11
Грегоритч
97
Йенсен
22
Раум
24
Йон
24
Йон
22
Раум
14
Баумгартнер
18
Самассеку
18
Самассеку
14
Баумгартнер
9
Даббур
8
Гачинович
8
Гачинович
9
Даббур
14
Баумгартнер
22
Адамян
22
Адамян
14
Баумгартнер
25
Акпогума
10
Рюттер
10
Рюттер
25
Акпогума
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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