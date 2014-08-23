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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 23 августа 2014
Хоффенхайм
23.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
34'
А. Салаи
35'
Т. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Фолланд
90'
83'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Т. Матавж
Замена
А. Модест
️️️️
А. Салаи
79'
Желтая карточка
Ю. Полански
77'
71'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
67'
55'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Каюби
53'
Желтая карточка
Т. Вернер
47'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 2:0!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
Р. Фирмино
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
34'
18'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
К. Фолланд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
4-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
18
Эльюнусси
13
Руди
8
Полански
9
Фирмино
31
Фолланд
11
Салаи
4-4-1-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
21
Баба
10
Байер
17
Вернер
8
Фойлнер
30
Каюби
7
Алтынтоп
9
Матавж
31
Фолланд
5
Штробль
5
Штробль
31
Фолланд
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
11
Салаи
27
Модест
27
Модест
11
Салаи
9
Матавж
13
Мельдерс
13
Мельдерс
9
Матавж
30
Каюби
9
Паркер
9
Паркер
30
Каюби
7
Алтынтоп
28
Джурдич
28
Джурдич
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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