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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 03 марта 2018
Аугсбург
03.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
30'
А. Крамарич
50'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
88'
Желтая карточка
Н. Амири
61'
Желтая карточка
Л. Рупп
50'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
А. Крамарич
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Б. Хюбнер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-1-3-1
1
Хитц
30
Макс
13
Хинтереггер
3
Дансо
7
Шмид
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
20
Хеллер
11
Грегоритч
3-1-2-1-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
27
Гриллич
10
Рупп
18
Гайгер
7
Гнабри
27
Крамарич
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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