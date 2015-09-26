Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 26 сентября 2015
Аугсбург
26.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
38'
К. Чжа-Чеол
10'
К. Фолланд
68'
К. Фолланд (П)
73'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
86'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Шмид
82'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Э. Варгас
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Кор
79'
78'
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
76'
73'
ГОЛ! 1:3!
Д. Шмид
Пас отдал
К. Фолланд
Замена
Т. Матавж
️️️️
Х. Алтынтоп
71'
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
68'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Фолланд
65'
Желтая карточка
Н. Зюле
60'
Желтая карточка
К. Фолланд
48'
Желтая карточка
Т. Штробль
46'
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 1:1!
К. Чжа-Чеол
38'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Э. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
3
Стафилидис
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
2
Верхаг
10
Байер
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
3-2-3-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
4
Бичакчич
7
Шмид
22
Тольян
27
Швеглер
13
Руди
8
Полански
11
Варгас
31
Фолланд
31
Кор
15
Троховски
15
Троховски
31
Кор
7
Алтынтоп
9
Матавж
9
Матавж
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
11
Варгас
5
Шер
5
Шер
11
Варгас
7
Шмид
7
Цубер
7
Цубер
7
Шмид
13
Руди
5
Штробль
5
Штробль
13
Руди
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+