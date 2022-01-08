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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 08 января 2022
Хоффенхайм
08.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
38'
И. Бебу
44'
И. Бебу
90+3'
Д. Раум
5'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
ГОЛ! 3:1!
Д. Раум
90'
+3
Замена
С. Адамян
️️️️
А. Крамарич
90'
83'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
К. Баумгартнер
75'
Замена
А. Штиллер
️️️️
И. Бебу
72'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
72'
67'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
67'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
60'
Замена
Р. Пепи
️️️️
А. Зекири
60'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 2:1!
И. Бебу
Пас отдал
К. Акпогума
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Бебу
Пас отдал
Д. Раум
38'
Замена
К. Акпогума
️️️️
П. Кадержабек
37'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Хоффенхайм
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Аугсбург
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
26
Ричардс
22
Раум
3
Кадержабек
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
9
Даббур
4-2-2-2
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
6
Дорш
10
Майер
28
Хан
11
Варгас
11
Грегоритч
9
Зекири
9
Бебу
6
Штиллер
6
Штиллер
9
Бебу
3
Кадержабек
25
Акпогума
25
Акпогума
3
Кадержабек
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
27
Крамарич
22
Адамян
22
Адамян
27
Крамарич
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
14
Гаувелеув
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Гаувелеув
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
9
Зекири
9
Пепи
9
Пепи
9
Зекири
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Лука Филипп
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Лука Филипп
ЦФ
Остались в запасе
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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