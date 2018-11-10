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Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 10 ноября 2018
Хоффенхайм
10.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
65'
А. Крамарич
83'
Р. Нелсон
69'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
90'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Крамарич
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Нелсон
83'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Шульц
82'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
81'
78'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Каюби
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
М. Рихтер
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Биттенкурт
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Жоэлинтон
65'
16'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Аугсбург
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
4
Бичакчич
6
Нордтвейт
14
Шульц
3
Кадержабек
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
32
Биттенкурт
11
Салаи
27
Крамарич
4-1-3-1-1
16
Люте
7
Шмид
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
14
Шульц
17
Нелсон
17
Нелсон
14
Шульц
32
Биттенкурт
32
Грифо
32
Грифо
32
Биттенкурт
27
Крамарич
30
Бренет
30
Бренет
27
Крамарич
30
Каюби
11
Грегоритч
11
Грегоритч
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
20
Шибер
20
Шибер
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
4
Кевин Дансо
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
4
Кевин Дансо
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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