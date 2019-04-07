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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 07 апреля 2019
Аугсбург
07.04.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Хоффенхайм
6'
А. Крамарич
61'
И. Бельфодиль
74'
И. Бельфодиль
82'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
82'
ГОЛ! 0:4!
И. Бельфодиль
Пас отдал
А. Салаи
74'
ГОЛ! 0:3!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Ф. Гриллич
68'
Желтая карточка
К. Демирбай
61'
ГОЛ! 0:2!
И. Бельфодиль
Пас отдал
К. Демирбай
Желтая карточка
М. Грегоритч
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
3-2-2-1-2
1
Кобель
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
4
Дансо
30
Макс
7
Шмид
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
5
Рихтер
11
Грегоритч
33
Чжи Донь-Вон
4-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
14
Шульц
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
11
Салаи
27
Крамарич
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
28
Андре Хан
ПВ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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