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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 11 ноября 2023
Аугсбург
11.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
53'
Э. Демирович
23'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
Замена
С. Михель
️️️️
Ф. Тиц
90'
+4
Замена
Д. Бельо
️️️️
Э. Демирович
90'
+3
Замена
К. Мбабу
️️️️
Ф. Йенсен
82'
76'
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
А. Энгелс
️️️️
Р. Варгас
76'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
76'
70'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Ф. Бекер
70'
Замена
Ю. Юстван
️️️️
И. Бебу
56'
Желтая карточка
Г. Премель
ГОЛ! 1:1!
Э. Демирович
Пас отдал
Р. Варгас
53'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Бюлтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Bambasé Conté
ЦП
17
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дамен
22
Педерсен
14
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
6
Дорш
37
Реджбечай
11
Варгас
97
Йенсен
9
Демирович
9
Тиц
3-1-2-2-2
1
Бауманн
5
Кабак
7
Фогт
25
Акпогума
18
Сташ
22
Бекер
21
Премель
9
Бебу
30
Бюлтер
14
Байер
9
Вегхорст
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
97
Йенсен
43
Мбабу
43
Мбабу
97
Йенсен
11
Варгас
7
Энгелс
7
Энгелс
11
Варгас
9
Тиц
11
Михель
11
Михель
9
Тиц
9
Демирович
9
Бельо
9
Бельо
9
Демирович
22
Бекер
27
Крамарич
27
Крамарич
22
Бекер
9
Бебу
10
Юстван
10
Юстван
9
Бебу
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Bambasé Conté
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Bambasé Conté
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Аугсбург Арена
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