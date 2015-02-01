Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 01 февраля 2015
Аугсбург
01.02.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
39'
Х. Алтынтоп
42'
Т. Вернер
90+3'
Р. Бобадилья
45'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Д. Кор
90'
+3
Замена
Каюби
️️️️
Т. Вернер
88'
83'
Желтая карточка
Р. Фирмино
79'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ю. Полански
Замена
Д. Кор
️️️️
П. Хейбьерг
72'
61'
Желтая карточка
А. Салаи
61'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
56'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Салихович
45'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
П. Швеглер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Эссвайн
44'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
43'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
42'
41'
Желтая карточка
Д. Абрахам
ГОЛ! 1:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
П. Хейбьерг
39'
Желтая карточка
М. Фойлнер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-5-1-1
13
Маннингер
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
10
Байер
23
Хейбьерг
8
Фойлнер
17
Вернер
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
3-1-3-3
1
Бауманн
19
Абрахам
32
Бек
4
Бичакчич
5
Штробль
27
Швеглер
8
Полански
23
Салихович
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
23
Хейбьерг
31
Кор
31
Кор
23
Хейбьерг
17
Вернер
30
Каюби
30
Каюби
17
Вернер
35
Эссвайн
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
35
Эссвайн
23
Салихович
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
23
Салихович
8
Полански
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Полански
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+