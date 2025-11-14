15 ноября «СКА-Хабаровск» принимает «Енисей» в матче 19 тура Первой лиги. Команды находятся рядом в турнирной таблице, однако динамика результатов и качество игры в последних турах у них различаются. Хабаровчане уверенно выглядят дома и редко позволяют соперникам создавать много моментов, тогда как «Енисей» переживает непростой отрезок и нестабилен в обороне. Ожидается плотный матч, в котором хозяева выглядят предпочтительнее.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» идет восьмым с 24 очками и в прошлом туре минимально уступил «Уралу» (0:1). В атаке команда демонстрирует скромные показатели – всего два забитых мяча в пяти последних встречах и средний показатель 0.40 гола за игру. Тем не менее оборона компенсирует слабую результативность. Лишь четыре пропущенных мяча за пять матчей и 0.80 гола в среднем – это один из лучших показателей среди команд середины таблицы. Хабаровчане не проигрывают в шести из восьми последних домашних встреч и продолжают опираться на организованность и аккуратность в игре без мяча. Дмитрий Цыпченко остается лучшим бомбардиром команды.

«Енисей»

«Енисей» идет 12-м с 20 очками и в прошлом туре обыграл «Черноморец» (1:0), однако этот результат не отражает общую динамику. До этого команда проиграла три матча подряд с общим счетом 0:12 – яркое свидетельство системных проблем в обороне. В пяти последних играх «Енисей» забил 3 мяча (0.60 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Лука Раткович – главный бомбардир коллектива, но даже его активность не компенсирует слабую командную игру впереди. Низкая реализация, ошибки при выходе из обороны и нестабильность в матчах на выезде продолжают сказываться на результатах.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

24 очка после 18 туров

Не проигрывает в 6 из 8 домашних матчей

2 забитых и 4 пропущенных в 5 последних играх

В среднем: 0.40 забитого и 0.80 пропущенного гола

«Енисей»

20 очков после 18 туров

3 забитых и 9 пропущенных в последних 5 матчах

В среднем: 0.60 забитого и 1.80 пропущенного гола

Команда нестабильна на выезде и часто допускает ошибки

Прогноз на матч

Встреча обещает низкую результативность, поскольку обе команды испытывают трудности в атаке. «СКА-Хабаровск» сильнее дома и в обороне, что дает им преимущество. «Енисей» в отдельных матчах способен навязать борьбу, но нестабилен и часто проваливается при прессинге соперников. Хабаровчане должны контролировать темп и пространство, играя от надежной обороны и ожидая своих моментов. Наиболее логичны ставки на победу хозяев и осторожные тоталы.

Рекомендованные ставки