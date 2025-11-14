Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

14 ноября 2025 9:00
СКА-Хабаровск - Енисей
15 нояб. 2025, суббота 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «СКА-Хабаровск»
Сделать ставку

15 ноября «СКА-Хабаровск» принимает «Енисей» в матче 19 тура Первой лиги. Команды находятся рядом в турнирной таблице, однако динамика результатов и качество игры в последних турах у них различаются. Хабаровчане уверенно выглядят дома и редко позволяют соперникам создавать много моментов, тогда как «Енисей» переживает непростой отрезок и нестабилен в обороне. Ожидается плотный матч, в котором хозяева выглядят предпочтительнее.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» идет восьмым с 24 очками и в прошлом туре минимально уступил «Уралу» (0:1). В атаке команда демонстрирует скромные показатели – всего два забитых мяча в пяти последних встречах и средний показатель 0.40 гола за игру. Тем не менее оборона компенсирует слабую результативность. Лишь четыре пропущенных мяча за пять матчей и 0.80 гола в среднем – это один из лучших показателей среди команд середины таблицы. Хабаровчане не проигрывают в шести из восьми последних домашних встреч и продолжают опираться на организованность и аккуратность в игре без мяча. Дмитрий Цыпченко остается лучшим бомбардиром команды.

«Енисей»

«Енисей» идет 12-м с 20 очками и в прошлом туре обыграл «Черноморец» (1:0), однако этот результат не отражает общую динамику. До этого команда проиграла три матча подряд с общим счетом 0:12 – яркое свидетельство системных проблем в обороне. В пяти последних играх «Енисей» забил 3 мяча (0.60 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Лука Раткович – главный бомбардир коллектива, но даже его активность не компенсирует слабую командную игру впереди. Низкая реализация, ошибки при выходе из обороны и нестабильность в матчах на выезде продолжают сказываться на результатах.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • 24 очка после 18 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 домашних матчей
  • 2 забитых и 4 пропущенных в 5 последних играх
  • В среднем: 0.40 забитого и 0.80 пропущенного гола

«Енисей»

  • 20 очков после 18 туров
  • 3 забитых и 9 пропущенных в последних 5 матчах
  • В среднем: 0.60 забитого и 1.80 пропущенного гола
  • Команда нестабильна на выезде и часто допускает ошибки

Личные встречи
33% (9)
26% (7)
41% (11)
33
Забитых мячей
39
1.22
В среднем за матч
1.44
4:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Енисей
1 : 2
27.07.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
26.04.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 11 тур
Енисей
2 : 2
21.09.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
20.04.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 7 тур
Енисей
4 : 2
27.08.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
26.03.2023
Енисей
Россия. Первая лига, 8 тур
Енисей
1 : 1
04.09.2022
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
3 : 1
27.11.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
21.08.2021
Енисей
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2 : 0
07.04.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
13.10.2020
Енисей
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
20.09.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
3 : 1
01.04.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.09.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
10.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
2 : 0
25.10.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
16.05.2015
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 0
25.10.2014
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 27 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
16.03.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 1
12.08.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
1 : 1
12.11.2012
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Енисей
1 : 0
30.10.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
07.08.2012
Енисей
Россия. ФНЛ, 41 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
Россия. Кубок, 1/32 финала
Енисей
1 : 0
04.07.2011
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
3 : 0
15.05.2011
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на матч

Встреча обещает низкую результативность, поскольку обе команды испытывают трудности в атаке. «СКА-Хабаровск» сильнее дома и в обороне, что дает им преимущество. «Енисей» в отдельных матчах способен навязать борьбу, но нестабилен и часто проваливается при прессинге соперников. Хабаровчане должны контролировать темп и пространство, играя от надежной обороны и ожидая своих моментов. Наиболее логичны ставки на победу хозяев и осторожные тоталы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «СКА-Хабаровск» – коэффициент 2.1
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.55

2.10
Победа «СКА-Хабаровск»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Енисей СКА-Хабаровск
