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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 07 апреля 2021
Енисей
07.04.2021, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
28'
А. Ломакин
90+2'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
А. Зотов
90'
+2
Желтая карточка
А. Саная
90'
+1
76'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Батютин
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Иванов
72'
66'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Э. Булия
65'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Ломакин
65'
Желтая карточка
В. Кичин
64'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Шаболин
46'
Замена
А. Саная
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
46'
46'
Замена
Е. Назаров
️️️️
Н. Безлихотнов
46'
Замена
Ю. Першин
️️️️
Д. Барков
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
45'
+3
44'
Красная карточка
М. Мартусевич
Желтая карточка
К. Гарбуз
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
28'
Желтая карточка
А. Ломакин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Артемий Малеев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
19
Гарбуз
2
Кичин
15
Цховребов
13
Марков
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
11
Шаболин
23
Лескано
4-1-1-2-2
93
Городовой
27
Мануйлов
13
Тарадуда
25
Эмерсон
31
Большаков
33
Квеквескири
24
Мартусевич
90
Безлихотнов
72
Батютин
91
Булия
86
Барков
11
Шаболин
9
Песиков
9
Песиков
11
Шаболин
8
Иванов
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
21
Зотов
21
Зотов
90
Ломакин
23
Лескано
32
Саная
32
Саная
23
Лескано
90
Безлихотнов
9
Назаров
9
Назаров
90
Безлихотнов
86
Барков
10
Першин
10
Першин
86
Барков
91
Булия
13
Георгиевский
13
Георгиевский
91
Булия
72
Батютин
10
Базелюк
10
Базелюк
72
Батютин
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
9
Илья Карпук
ЦФ
4
Артем Абрамов
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
8
Артемий Малеев
АП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
9
Илья Карпук
ЦФ
4
Артем Абрамов
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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