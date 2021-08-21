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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 21 августа 2021
СКА-Хабаровск
21.08.2021, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
4 : 3
Завершен
Енисей
69'
Д. Караев (П)
84'
Д. Караев
90'
Г. Гонгадзе
90+6'
Г. Грачев
28'
Н. Раздорских
44'
В. Кичин (П)
81'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
ГОЛ! 4:3!
Г. Грачев
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Х. Феррейра
ГОЛ! 3:3!
Г. Гонгадзе
90'
ГОЛ! 2:3!
Д. Караев
84'
81'
ГОЛ! 1:3!
А. Зотов
78'
Замена
С. Чибисов
️️️️
Е. Иванов
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Фомин
71'
69'
Желтая карточка
А. Зотов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Караев
69'
68'
Желтая карточка
Е. Иванов
66'
Вторая желтая
А. Надольский
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
И. Квеквескири
65'
64'
Желтая карточка
А. Надольский
63'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Скворцов
Желтая карточка
Д. Барков
62'
52'
Желтая карточка
Д. Ребров
52'
Замена
А. Надольский
️️️️
Н. Раздорских
Замена
В. Кольцов
️️️️
М. Мартусевич
46'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Мануйлов
46'
45'
+2
Вторая желтая
А. Саная
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Кичин
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Смирнов
35'
32'
Желтая карточка
А. Саная
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Раздорских
Желтая карточка
А. Смирнов
17'
Желтая карточка
Д. Фомин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Сугробов
17
Фомин
51
Грачев
3
Литвин
96
Смирнов
33
Квеквескири
27
Мануйлов
24
Мартусевич
27
Галимов
86
Барков
10
Караев
4-1-3-2
22
Ребров
13
Марков
33
Феррейра
42
Лапшов
2
Кичин
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
21
Зотов
32
Саная
92
Скворцов
17
Фомин
11
Брагин
11
Брагин
17
Фомин
24
Мартусевич
8
Кольцов
8
Кольцов
24
Мартусевич
27
Мануйлов
11
Носов
11
Носов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
33
Квеквескири
96
Смирнов
44
Тихонов
44
Тихонов
96
Смирнов
92
Скворцов
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
92
Скворцов
21
Раздорских
18
Надольский
18
Надольский
21
Раздорских
8
Иванов
14
Чибисов
14
Чибисов
8
Иванов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Александр Канаплин
ЦФ
10
Михаил Комков
ПП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Александр Канаплин
ЦФ
10
Михаил Комков
ПП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
3
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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