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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 сентября 2024
Енисей
21.09.2024, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
М. Савельев
68'
А. Ломакин
45+1'
Г. Гонгадзе
90+4'
А. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
90'
+5
Желтая карточка
А. Быков
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Быков
Желтая карточка
Эмерсон
89'
Замена
А. Рукас
️️️️
А. Мазурин
89'
81'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Симонян
81'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
А. Окладников
️️️️
М. Савельев
78'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Ушатов
78'
74'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 2:1!
А. Ломакин
68'
54'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Г. Гонгадзе
46'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Г. Гурбан
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Гонгадзе
Замена
️️️️
Т. Шипунов
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Савельев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
3-1-3-3
23
Антипин
33
Масловский
96
Рукас
25
Эмерсон
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
4-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
50
Быков
44
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
87
Мазурин
6
Рукас
6
Рукас
87
Мазурин
23
Ушатов
6
Батырев
6
Батырев
23
Ушатов
9
Савельев
75
Окладников
75
Окладников
9
Савельев
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
44
Гурбан
40
Бавин
40
Бавин
44
Гурбан
10
Симонян
10
Алиев
10
Алиев
10
Симонян
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
99
Родион Константинов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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