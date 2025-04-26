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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 26 апреля 2025
СКА-Хабаровск
26.04.2025, суббота, 08:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
39'
Н. Першин
20'
А. Окладников
86'
О. Кенфак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
90'
+1
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Батырев
89'
Желтая карточка
О. Кенфак
86'
ГОЛ! 1:2!
О. Кенфак
Замена
А. Максименко
️️️️
Н. Першин
84'
Желтая карточка
Б. Мартинес
83'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
74'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
К. Алиев
74'
72'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Ломакин
72'
Замена
️️️️
А. Окладников
72'
Замена
О. Кенфак
️️️️
А. Мазурин
63'
Замена
М. Гайнов
️️️️
И. Зазвонкин
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
52'
ГОЛ! 1:1!
Н. Першин
39'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Окладников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Андреа Чуканов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
18
Александр Надольский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
17
Покидышев
44
Журавлев
44
Гурбан
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
2-1-3-4
23
Антипин
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
7
Чуканов
87
Мазурин
75
Окладников
6
Батырев
17
Зазвонкин
23
Ушатов
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
46
Першин
96
Максименко
96
Максименко
46
Першин
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
6
Батырев
96
Рукас
96
Рукас
6
Батырев
87
Мазурин
14
Кенфак
14
Кенфак
87
Мазурин
90
Ломакин
8
Канаплин
8
Канаплин
90
Ломакин
17
Зазвонкин
11
Гайнов
11
Гайнов
17
Зазвонкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
50
Егор Шамов
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
18
Александр Надольский
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
18
Александр Надольский
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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