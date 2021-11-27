Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 ноября 2021
Енисей
27.11.2021, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
39'
И. Лапшов
87'
А. Ломакин
90'
А. Саная
90'
К. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Саная
90'
+3
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
Н. Раздорских
90'
+3
90'
ГОЛ! 3:1!
К. Алиев
ГОЛ! 3:0!
А. Саная
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Ломакин
87'
86'
Вторая желтая
М. Тихонов
Желтая карточка
А. Масловский
84'
83'
Желтая карточка
А. Галимов
Замена
А. Ломакин
️️️️
Д. Самойлов
70'
Замена
А. Канаплин
️️️️
М. Комков
65'
Желтая карточка
Х. Феррейра
61'
58'
Желтая карточка
М. Тихонов
55'
Замена
А. Галимов
️️️️
М. Мартусевич
55'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Мануйлов
Желтая карточка
А. Саная
53'
46'
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Кольцов
ГОЛ! 1:0!
И. Лапшов
39'
31'
Желтая карточка
И. Квеквескири
7'
Желтая карточка
Д. Фомин
3'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
85
Никита Максимов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
18
Александр Надольский
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
14
Валентин Андямов
ОП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-4-2
1
Опарин
33
Масловский
6
Рукас
42
Лапшов
33
Феррейра
21
Раздорских
77
Самойлов
21
Зотов
10
Комков
32
Саная
75
Окладников
4-2-1-1-2
41
Самок
27
Мануйлов
3
Литвин
25
Эмерсон
17
Фомин
33
Квеквескири
8
Кольцов
24
Мартусевич
44
Тихонов
10
Алиев
86
Барков
32
Саная
14
Чибисов
14
Чибисов
32
Саная
21
Раздорских
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
21
Раздорских
77
Самойлов
90
Ломакин
90
Ломакин
77
Самойлов
10
Комков
8
Канаплин
8
Канаплин
10
Комков
24
Мартусевич
27
Галимов
27
Галимов
24
Мартусевич
8
Кольцов
10
Караев
10
Караев
8
Кольцов
27
Мануйлов
11
Носов
11
Носов
27
Мануйлов
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
92
Алексей Скворцов
ЦФ
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
85
Никита Максимов
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
Главный тренер
Виктор Тренев
14
Валентин Андямов
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
85
Никита Максимов
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
Остались в запасе
14
Валентин Андямов
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+