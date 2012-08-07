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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 07 августа 2012
СКА-Хабаровск
07.08.2012, вторник, 11:45
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
45'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
Желтая карточка
М. Трусевич
90'
+2
Желтая карточка
А. Солосин
90'
Желтая карточка
В. Басиев
84'
Замена
В. Басиев
️️️️
Х. Мамтов
80'
79'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
И. Шабаев
Желтая карточка
Т. Микуцкис
72'
69'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
С. Алексеев
Замена
К. Зуев
️️️️
Е. Луценко
65'
Желтая карточка
Х. Мамтов
63'
56'
Желтая карточка
Е. Качан
55'
Замена
В. Чадов
️️️️
О. Кожанов
53'
Замена
П. Рожков
️️️️
Р. Ситдиков
Замена
М. Трусевич
️️️️
М. Зюзин
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
45'
Желтая карточка
А. Мурнин
34'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Д. Мицейка
30'
25'
Желтая карточка
А. Базанов
Желтая карточка
М. Зюзин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
31
Константин Зуев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-3-3-1
1
Солосин
16
Мицейка
3
Удалый
5
Микуцкис
2
Кренделев
3
Соловей
7
Зураев
15
Зюзин
27
Мурнин
4
Славнов
48
Луценко
4-1-2-3
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
88
Ситдиков
14
Лайзанс
9
Лешонок
11
Базанов
20
Кожанов
27
Алексеев
48
Луценко
31
Зуев
31
Зуев
48
Луценко
15
Зюзин
30
Трусевич
30
Трусевич
15
Зюзин
16
Мицейка
9
Мамтов
9
Мамтов
16
Мицейка
Мамтов
20
Басиев
20
Басиев
Мамтов
88
Ситдиков
27
Рожков
27
Рожков
88
Ситдиков
22
Шабаев
7
Пьянченко
7
Пьянченко
22
Шабаев
20
Кожанов
15
Чадов
15
Чадов
20
Кожанов
27
Алексеев
93
Роденков
93
Роденков
27
Алексеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
77
Михаил Бородько
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Посещаемость:
5000 из 15200 зрителей (32%)
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