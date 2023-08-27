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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 августа 2023
Енисей
27.08.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 7 тур
4 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
А. Ломакин
18'
Н. Марков
76'
А. Канаплин
28'
В. Бардыбахин (АГ)
58'
Ю. Бавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
Замена
А. Масловский
️️️️
А. Ломакин
90'
+1
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Канаплин
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Канаплин
76'
Замена
А. Немченко
️️️️
Е. Иванов
73'
Желтая карточка
Е. Иванов
71'
71'
Замена
А. Рукас
️️️️
Т. Рукас
71'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Савинов
69'
Желтая карточка
Т. Рукас
65'
Замена
И. Петров
️️️️
Ю. Бавин
58'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Бавин
47'
Желтая карточка
А. Никитин
Желтая карточка
Н. Раздорских
30'
Желтая карточка
А. Канаплин
29'
29'
Желтая карточка
Ю. Бавин
28'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Бардыбахин
ГОЛ! 2:0!
Н. Марков
18'
Желтая карточка
А. Ломакин
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Артем Симонян
АП
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-3-2
38
Ставер
13
Бардыбахин
2
Кичин
2
Хозин
13
Марков
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
90
Ломакин
9
Савельев
8
Канаплин
3-1-3-3
1
Сугробов
22
Кожемякин
96
Рукас
17
Покидышев
40
Бавин
10
Савинов
10
Симонян
7
Никитин
90
Кутовой
29
Никитин
57
Бегун
90
Ломакин
33
Масловский
33
Масловский
90
Ломакин
8
Канаплин
7
Логуа
7
Логуа
8
Канаплин
8
Иванов
22
Немченко
22
Немченко
8
Иванов
96
Рукас
6
Рукас
6
Рукас
96
Рукас
40
Бавин
10
Петров
10
Петров
40
Бавин
10
Савинов
9
Алиев
9
Алиев
10
Савинов
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Евгений Волнин (Сочи)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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