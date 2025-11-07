8 ноября на стадионе «Метрополитано» мадридский «Атлетико» примет «Леванте» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Хозяева находятся в хорошей форме и борются за лидерство в чемпионате, в то время как гости из Валенсии ведут борьбу за выживание. Обе команды результативны в последних матчах, что обещает зрелищное противостояние.
«Атлетико»
Мадридцы уверенно проходят отрезок сезона: команда выиграла три последних матча в Ла Лиге, не пропустив ни одного мяча. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 9 голов, пропустив лишь 5. Особенно впечатлила победа над «Севильей» (3:0) в прошлом туре. В атаке выделяется Хулиан Альварес, оформивший 9 голов за 17 матчей.
«Леванте»
Команда находится на 16-м месте, но демонстрирует неплохую результативность – 9 голов за последние пять матчей. Однако оборона оставляет желать лучшего: 12 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Леванте» проиграл два последних матча в Ла Лиге и всe ещe не нашeл стабильной игры. Тем не менее, команда умеет играть в атаке и регулярно забивает.
Факты о командах
«Атлетико»
- Победа в 3 последних матчах Ла Лиги
- В среднем: 1.80 гола забито за матч (последние 5 игр)
- Не пропускает в 3 матчах подряд
- 13 матчей подряд в Ла Лиге с забитыми мячами
«Леванте»
- 9 очков после 11 туров
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В среднем: 1.80 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Атлетико» – «Леванте»
Форма «Атлетико» на фоне нестабильности гостей делает хозяев явными фаворитами. Однако «Леванте» способен огрызнуться: команда результативна и не боится атаковать. При этом слабая оборона гостей играет на руку хозяевам. «Атлетико» стабильно забивает, а на своем поле демонстрирует уверенность. В такой ситуации логично ожидать уверенной победы фаворита и как минимум два гола в матче.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Атлетико» и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.62
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2 – коэффициент 2.20