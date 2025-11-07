Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.62

07 ноября 2025 9:51
Атлетико - Леванте
08 нояб. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Атлетико» и тотал больше 1.5
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Метрополитано» мадридский «Атлетико» примет «Леванте» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Хозяева находятся в хорошей форме и борются за лидерство в чемпионате, в то время как гости из Валенсии ведут борьбу за выживание. Обе команды результативны в последних матчах, что обещает зрелищное противостояние.

«Атлетико»

Мадридцы уверенно проходят отрезок сезона: команда выиграла три последних матча в Ла Лиге, не пропустив ни одного мяча. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 9 голов, пропустив лишь 5. Особенно впечатлила победа над «Севильей» (3:0) в прошлом туре. В атаке выделяется Хулиан Альварес, оформивший 9 голов за 17 матчей.

«Леванте»

Команда находится на 16-м месте, но демонстрирует неплохую результативность – 9 голов за последние пять матчей. Однако оборона оставляет желать лучшего: 12 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Леванте» проиграл два последних матча в Ла Лиге и всe ещe не нашeл стабильной игры. Тем не менее, команда умеет играть в атаке и регулярно забивает.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Победа в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.80 гола забито за матч (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 матчах подряд
  • 13 матчей подряд в Ла Лиге с забитыми мячами

«Леванте»

  • 9 очков после 11 туров
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи
58% (15)
19% (5)
23% (6)
46
Забитых мячей
27
1.77
В среднем за матч
1.04
5:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
3 : 1
08.11.2025
Леванте
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леванте
0 : 2
18.01.2023
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 1
16.02.2022
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
2 : 2
28.10.2021
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0 : 2
20.02.2021
Леванте
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1 : 1
17.02.2021
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 1
23.06.2020
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2 : 1
04.01.2020
Леванте
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2 : 2
18.05.2019
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1 : 0
13.01.2019
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2018
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 5
25.11.2017
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 1
08.05.2016
Атлетико
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
02.01.2016
Леванте
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 2
10.05.2015
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3 : 1
03.01.2015
Леванте
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 0
04.05.2014
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3 : 2
21.12.2013
Леванте
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 0
20.01.2013
Леванте
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 1
20.08.2012
Атлетико
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 0
08.04.2012
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3 : 2
20.11.2011
Леванте
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
4 : 1
24.04.2011
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 0
04.12.2010
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
3 : 0
16.03.2008
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 1
28.10.2007
Атлетико
Показать все

Прогноз на матч «Атлетико» – «Леванте»

Форма «Атлетико» на фоне нестабильности гостей делает хозяев явными фаворитами. Однако «Леванте» способен огрызнуться: команда результативна и не боится атаковать. При этом слабая оборона гостей играет на руку хозяевам. «Атлетико» стабильно забивает, а на своем поле демонстрирует уверенность. В такой ситуации логично ожидать уверенной победы фаворита и как минимум два гола в матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Атлетико» и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.62
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2 – коэффициент 2.20

1.62
Победа «Атлетико» и тотал больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Леванте Атлетико
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 