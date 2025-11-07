8 ноября на стадионе «Метрополитано» мадридский «Атлетико» примет «Леванте» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Хозяева находятся в хорошей форме и борются за лидерство в чемпионате, в то время как гости из Валенсии ведут борьбу за выживание. Обе команды результативны в последних матчах, что обещает зрелищное противостояние.

«Атлетико»

Мадридцы уверенно проходят отрезок сезона: команда выиграла три последних матча в Ла Лиге, не пропустив ни одного мяча. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 9 голов, пропустив лишь 5. Особенно впечатлила победа над «Севильей» (3:0) в прошлом туре. В атаке выделяется Хулиан Альварес, оформивший 9 голов за 17 матчей.

«Леванте»

Команда находится на 16-м месте, но демонстрирует неплохую результативность – 9 голов за последние пять матчей. Однако оборона оставляет желать лучшего: 12 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Леванте» проиграл два последних матча в Ла Лиге и всe ещe не нашeл стабильной игры. Тем не менее, команда умеет играть в атаке и регулярно забивает.

Факты о командах

«Атлетико»

Победа в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.80 гола забито за матч (последние 5 игр)

Не пропускает в 3 матчах подряд

13 матчей подряд в Ла Лиге с забитыми мячами

«Леванте»

9 очков после 11 туров

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.80 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Атлетико» – «Леванте»

Форма «Атлетико» на фоне нестабильности гостей делает хозяев явными фаворитами. Однако «Леванте» способен огрызнуться: команда результативна и не боится атаковать. При этом слабая оборона гостей играет на руку хозяевам. «Атлетико» стабильно забивает, а на своем поле демонстрирует уверенность. В такой ситуации логично ожидать уверенной победы фаворита и как минимум два гола в матче.

Рекомендованные ставки: