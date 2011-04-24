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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 24 апреля 2011
Атлетико
24.04.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
4 : 1
Завершен
Леванте
19'
Элиас
50'
С. Агуэро
70'
С. Агуэро (П)
84'
Г. Мунуа (АГ)
39'
Ф. Кайседо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
Замена
А. Ногуера
️️️️
Элиас
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Г. Мунуа
Замена
П. Ассунсао
️️️️
М. Суарес
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Хиско
️️️️
Д. Монтеро
Замена
Д. Форлан
️️️️
Хуанфран
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Агуэро
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Х. Надаль
️️️️
Х.
ГОЛ! 1:0!
Элиас
19'
18'
Желтая карточка
Нано
12'
Желтая карточка
Х.
Желтая карточка
Хуанфран
12'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
7
Элиас
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
51
Альберто Ногуера
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Рафа Хорда
ЦФ
3-2-1-3
43
Де Хеа
4
Суарес
18
Домингес
21
Переа
16
Луис
30
Уйфалуши
7
Элиас
14
Гарсия
19
Коста
10
Агуэро
4-3-2-1
78
Мунуа
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
12
Хуанфран
10
Монтеро
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
20
Хуанлу
10
Кайседо
7
Элиас
51
Ногуера
51
Ногуера
7
Элиас
4
Суарес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
4
Суарес
20
Хуанфран
10
Форлан
10
Форлан
20
Хуанфран
20
Хуанлу
7
Надаль
7
Надаль
20
Хуанлу
10
Монтеро
28
Хиско
28
Хиско
10
Монтеро
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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