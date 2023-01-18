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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 18 января 2023
Леванте
18.01.2023, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Атлетико
54'
А. Мората
90+1'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Леванте - Атлетико
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Льоренте
Пас отдал
Н. Молина
85'
Желтая карточка
Н. Молина
79'
Замена
Коке
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
М. Булдини
71'
Желтая карточка
А. Муньос
70'
64'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Мората
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Х. де Фрутос
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
М. Льоренте
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
П. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Шарли Мусонда
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
20
Джони Монтьель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Карлос Хименес
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
35
Уго Редон
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-3-1-2
25
Фемениас
4
Сараччи
44
Пьер
3
Муньос
17
Сон
18
Пепелу
18
Мартинес
21
Мусонда
19
де Фрутос
20
Монтьель
9
Булдини
4-4-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
17
Рейнилду
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
8
Барриос
14
Льоренте
21
Мората
7
Гризманн
19
де Фрутос
20
Кампанья
20
Кампанья
19
де Фрутос
9
Булдини
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Булдини
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
21
Мората
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Мората
8
Барриос
10
Корреа
10
Корреа
8
Барриос
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Карлос Хименес
ЦЗ
35
Уго Редон
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
18
Тома Лемар
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Карлос Хименес
ЦЗ
35
Уго Редон
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
18
Тома Лемар
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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