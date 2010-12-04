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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 04 декабря 2010
Леванте
04.12.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
3'
Нано
59'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
Желтая карточка
Ф. Мерида
Желтая карточка
М. Робусте
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Д. Годин
Замена
М. Робусте
️️️️
Р. Суарес
Желтая карточка
Х. Торрес
Замена
Д. Коста
️️️️
Симау
Желтая карточка
Симау
Замена
Р. Хорда
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Х. Вента
Замена
Г. Ларреа
️️️️
Х. Надаль
Желтая карточка
Р. Суарес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х.
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Ассунсао
19'
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
13'
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 1:0!
Нано
Пас отдал
Х. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
12
Хуанфран
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
14
Пальярдо
25
Торрес
20
Хуанлу
21
Суарес
7
Надаль
10
Кайседо
4-3-3
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
2
Годин
21
Переа
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
20
Симау
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Форлан
21
Суарес
22
Робусте
22
Робусте
21
Суарес
7
Надаль
33
Ларреа
33
Ларреа
7
Надаль
10
Кайседо
9
Хорда
9
Хорда
10
Кайседо
12
Ассунсао
4
Суарес
4
Суарес
12
Ассунсао
2
Годин
8
Мерида
8
Мерида
2
Годин
20
Симау
19
Коста
19
Коста
20
Симау
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Леванте - Атлетико
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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