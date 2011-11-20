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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 20 ноября 2011
Атлетико
20.11.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
68'
Пицци
74'
Адриан
83'
Диего
72'
Х. Торрес
90+3'
Р. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
+3
ГОЛ! 3:2!
Р. Суарес
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 3:1!
Диего
Желтая карточка
Пицци
Замена
К. Аранда
️️️️
Х. Баркеро
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ! 2:1!
Адриан
Пас отдал
А. Туран
ГОЛ! 1:1!
Х. Торрес
Пас отдал
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:0!
Пицци
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Замена
В. Иборра
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Л. Переа
️️️️
Силвиу
Травма
Силвиу
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Пицци
️️️️
Тиагу
Травма
Тиагу
Желтая карточка
Адриан
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
А. Туран
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
(К)
ЦЗ
28
Силвиу
ПЗ
66
Арда Туран
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
9
Хосе Баркеро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Пицци
АП
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
18
Домингес
16
Луис
28
Силвиу
5
Тиагу
66
Туран
10
Диего
11
Сальвио
20
Адриан
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
12
Хуанфран
25
Торрес
15
Фаринос
23
Вальдо
25
Эль-Жар
9
Баркеро
2
Коне
28
Силвиу
21
Переа
21
Переа
28
Силвиу
11
Сальвио
19
Рейес
19
Рейес
11
Сальвио
5
Тиагу
21
Пицци
21
Пицци
5
Тиагу
25
Эль-Жар
10
Иборра
10
Иборра
25
Эль-Жар
25
Торрес
21
Суарес
21
Суарес
25
Торрес
9
Баркеро
7
Аранда
7
Аранда
9
Баркеро
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
1
Серхио Асенхо
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетико - Леванте
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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