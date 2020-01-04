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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 04 января 2020
Атлетико
04.01.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
13'
А. Корреа
18'
А. Фелипе
16'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
90'
+1
Желтая карточка
Н. Вукчевич
52'
Желтая карточка
Э. Кабако
43'
Желтая карточка
Р. Рочина
Желтая карточка
Т. Парти
27'
ГОЛ! 2:1!
А. Фелипе
Пас отдал
Р. Лоди
18'
16'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Кампанья
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
К. Триппьер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
20
Хименес
2
Триппьер
16
Эррера
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
21
Мората
79
Феликс
3-2-1-2-2
13
Айтор
21
Поштиго
22
Радойя
23
Кабако
23
Коке
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
9
Марти
9
Майорал
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетико - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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