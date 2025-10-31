1 ноября на «Турф Муур» состоится встреча десятого тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и лидером чемпионата «Арсеналом». Команды подходят к матчу в разном состоянии: хозяева только начали выбираться из зоны вылета, тогда как гости продолжают уверенное лидерство в таблице.

«Бернли»

Команда постепенно стабилизирует результаты после неудачного старта сезона. Победа над «Вулверхэмптоном» (3:2) стала важным сигналом, что коллектив способен бороться даже с равными по уровню соперниками.После девяти туров у «Бернли» 10 очков и 16-е место. Команда забивает регулярно – восемь голов за последние пять встреч, но оборона остаeтся слабым местом: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок. В домашних матчах клуб действует смело, делает ставку на быстрые атаки и прессинг, однако часто теряет концентрацию в защите, особенно против команд с высоким темпом.

«Арсенал»

Лондонцы уверенно возглавляют таблицу с 22 очками и лучшей разницей мячей (+13). Команда выиграла четыре последних матча подряд в АПЛ и ещe раз доказала стабильность, победив «Кристал Пэлас» (1:0) и «Фулхэм» (1:0).«Арсенал» остаeтся самой сбалансированной командой чемпионата: 10 забитых и ни одного пропущенного гола за последние пять игр. Особенно впечатляет оборонительная работа – команда не пропускает уже шесть матчей подряд. В атаке «канониры» действуют уверенно и дисциплинированно, не растрачивая силы зря и грамотно контролируя ритм.

Факты о командах

«Бернли»

Победа в последнем туре (3:2 против «Вулверхэмптона»)

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)

«Арсенал»

Победы в 4 последних матчах

Не пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 0.00 пропущено (за 5 игр)

Лучшая оборона и разница мячей в лиге (+13)

Прогноз на матч «Бернли» – «Арсенал»

На «Турф Муур» «Бернли» наверняка попытается сыграть агрессивно, но против организованного «Арсенала» шансов на успех немного. Разница в классе и дисциплине очевидна: гости уверенно контролируют темп и не дают сопернику пространства.При этом хозяева могут создать один-два опасных момента, ведь команда забивает регулярно, но против лидера лиги этого вряд ли хватит. «Арсенал» должен уверенно взять три очка, сохранив привычную компактность в обороне. Вероятен сценарий с победой гостей при ограниченном числе голов – команда часто выигрывает с минимальным перевесом.

