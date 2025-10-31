Введите ваш ник на сайте
«Бернли» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

31 октября 2025 9:03
Бернли - Арсенал
01 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Фора Арсенала (-1)
Сделать ставку

1 ноября на «Турф Муур» состоится встреча десятого тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и лидером чемпионата «Арсеналом». Команды подходят к матчу в разном состоянии: хозяева только начали выбираться из зоны вылета, тогда как гости продолжают уверенное лидерство в таблице.

«Бернли»

Команда постепенно стабилизирует результаты после неудачного старта сезона. Победа над «Вулверхэмптоном» (3:2) стала важным сигналом, что коллектив способен бороться даже с равными по уровню соперниками.После девяти туров у «Бернли» 10 очков и 16-е место. Команда забивает регулярно – восемь голов за последние пять встреч, но оборона остаeтся слабым местом: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок. В домашних матчах клуб действует смело, делает ставку на быстрые атаки и прессинг, однако часто теряет концентрацию в защите, особенно против команд с высоким темпом.

«Арсенал»

Лондонцы уверенно возглавляют таблицу с 22 очками и лучшей разницей мячей (+13). Команда выиграла четыре последних матча подряд в АПЛ и ещe раз доказала стабильность, победив «Кристал Пэлас» (1:0) и «Фулхэм» (1:0).«Арсенал» остаeтся самой сбалансированной командой чемпионата: 10 забитых и ни одного пропущенного гола за последние пять игр. Особенно впечатляет оборонительная работа – команда не пропускает уже шесть матчей подряд. В атаке «канониры» действуют уверенно и дисциплинированно, не растрачивая силы зря и грамотно контролируя ритм.

Факты о командах

«Бернли»

  • Победа в последнем туре (3:2 против «Вулверхэмптона»)

  • Забивает в 5 матчах подряд

  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

  • В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)

«Арсенал»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.00 пропущено (за 5 игр)
  • Лучшая оборона и разница мячей в лиге (+13)

Личные встречи
10% (2)
19% (4)
71% (15)
12
Забитых мячей
40
0.57
В среднем за матч
1.9
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 5
17.02.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
3 : 1
11.11.2023
Бернли
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 0
23.01.2022
Бернли
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли
0 : 1
18.09.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1 : 1
06.03.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0 : 1
13.12.2020
Бернли
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 0
02.02.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2 : 1
17.08.2019
Бернли
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
1 : 3
12.05.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3 : 1
22.12.2018
Бернли
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
5 : 0
06.05.2018
Бернли
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
0 : 1
26.11.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2 : 1
22.01.2017
Бернли
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бернли
0 : 1
02.10.2016
Арсенал
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
2 : 1
30.01.2016
Бернли
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Бернли
0 : 1
11.04.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
3 : 0
01.11.2014
Бернли
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3 : 1
06.03.2010
Бернли
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1 : 1
16.12.2009
Арсенал
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
3 : 0
08.03.2009
Бернли
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
Бернли
2 : 0
02.12.2008
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Бернли» – «Арсенал»

На «Турф Муур» «Бернли» наверняка попытается сыграть агрессивно, но против организованного «Арсенала» шансов на успех немного. Разница в классе и дисциплине очевидна: гости уверенно контролируют темп и не дают сопернику пространства.При этом хозяева могут создать один-два опасных момента, ведь команда забивает регулярно, но против лидера лиги этого вряд ли хватит. «Арсенал» должен уверенно взять три очка, сохранив привычную компактность в обороне. Вероятен сценарий с победой гостей при ограниченном числе голов – команда часто выигрывает с минимальным перевесом.

Рекомендованные ставки

  • Фора Арсенала (-1) – коэффициент 1.82
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.90

1.82
Фора Арсенала (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Арсенал Бернли
