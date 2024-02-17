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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 17 февраля 2024
Бернли
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 5
Завершен
Арсенал
4'
М. Эдегор
41'
Б. Сака (П)
47'
Б. Сака
66'
Л. Троссард
78'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Арсенал
84'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
К. Хаверц
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
В. Одобер
80'
Замена
Витиньо
️️️️
Л. Ассиньон
79'
79'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
78'
ГОЛ! 0:5!
К. Хаверц
Пас отдал
Я. Кивиор
69'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
69'
Замена
С. Соареш
️️️️
Б. Уайт
69'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
66'
ГОЛ! 0:4!
Л. Троссард
Пас отдал
К. Хаверц
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Рэмзи
63'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
М. Эстеве
62'
47'
ГОЛ! 0:3!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
З. Амдуни
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Сака
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Сака
Желтая карточка
Л. Ассиньон
39'
Желтая карточка
А. Рэмзи
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
73
Джеймс Свит
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Траффорд
26
О'Ши
3
Делкруа
22
Ассиньон
16
Берге
3
Эстеве
8
Браунхилл
28
Одобер
21
Рэмзи
11
Амдуни
27
Фофана
4-1-3-2
1
Райя
6
Габриэль
2
Салиба
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
19
Троссард
3
Эстеве
18
Тэйлор
18
Тэйлор
3
Эстеве
22
Ассиньон
2
Витиньо
2
Витиньо
22
Ассиньон
11
Амдуни
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Амдуни
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
21
Рэмзи
16
Родригес
16
Родригес
21
Рэмзи
4
Уайт
21
Соареш
21
Соареш
4
Уайт
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
29
Хаверц
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
29
Хаверц
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
73
Джеймс Свит
ПЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
73
Джеймс Свит
ПЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
8
Офсайды
5
1
Количество передач
309
596
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.26
2.42
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Тюрф Мур
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