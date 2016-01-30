Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 30 января 2016
Арсенал
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Бернли
19'
К. Чамберс
53'
А. Санчес
31'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Бернли
80'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. Бойд
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Санчес
78'
75'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
С. Воукс
Желтая карточка
Л. Косиельни
73'
Замена
М. Артета
️️️️
Ф. Коклен
71'
67'
Замена
Д. Бартон
️️️️
Д. Джонс
65'
Желтая карточка
С. Эрфилд
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
53'
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
ГОЛ! 1:0!
К. Чамберс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Бернли
4
Майкл Дафф
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
3
Гиббс
6
Косиельни
12
Чамберс
3
Паулиста
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
9
Жиру
4
Санчес
3-4-3
22
Хитон
2
Дариква
15
Ми
5
Кин
3
Джонс
37
Эрфилд
3
Уорд
6
Ульвестад
45
Грэй
19
Воукс
21
Бойд
13
Коклен
8
Артета
8
Артета
13
Коклен
4
Санчес
32
Уолкотт
32
Уолкотт
4
Санчес
21
Бойд
28
Кайтли
28
Кайтли
21
Бойд
3
Джонс
8
Бартон
8
Бартон
3
Джонс
19
Воукс
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Воукс
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
4
Майкл Дафф
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
4
Майкл Дафф
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Арсенал - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Арсенал
Бернли
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+