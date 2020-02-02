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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 02 февраля 2020
Бернли
02.02.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
Желтая карточка
Д. Тарковски
82'
57'
Желтая карточка
Л. Торрейра
55'
Желтая карточка
Г. Джака
44'
Желтая карточка
М. Озил
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
3-1-1-3-2
1
Лено
2
Бельерин
13
Мустафи
4
Луис
34
Джака
6
Гендузи
7
Сака
10
Озил
7
Мартинелли
7
Обамеянг
91
Ляказетт
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бернли - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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