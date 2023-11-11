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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 11 ноября 2023
Арсенал
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
45+1'
Л. Троссард
57'
В. Салиба
74'
А. Зинченко
54'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Г. Мартинелли
89'
88'
Замена
В. Одобер
️️️️
Витиньо
85'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Браунхилл
Красная карточка
Ф. Виейра
83'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
81'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
81'
80'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
З. Амдуни
80'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Л. Колеошо
ГОЛ! 3:1!
А. Зинченко
74'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
К. Хаверц
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Салиба
Пас отдал
Л. Троссард
57'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Браунхилл
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
23
Bradley Ibrahim
ЦП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Бернли
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-1-2-1-2
1
Траффорд
2
Витиньо
26
О'Ши
5
Байер
18
Тэйлор
16
Берге
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
15
Колеошо
16
Родригес
11
Амдуни
7
Мартинелли
4
Кивиор
4
Кивиор
7
Мартинелли
29
Хаверц
3
Виейра
3
Виейра
29
Хаверц
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
11
Амдуни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Амдуни
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
2
Витиньо
28
Одобер
28
Одобер
2
Витиньо
8
Браунхилл
21
Обафеми
21
Обафеми
8
Браунхилл
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
23
Bradley Ibrahim
ЦП
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
23
Bradley Ibrahim
ЦП
24
Шарль Саго
ЛВ
Остались в запасе
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Арсенал - Бернли
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
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