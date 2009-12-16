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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 16 декабря 2009
Бернли
16.12.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
28'
Г. Александер (П)
7'
С. Фабрегас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
Желтая карточка
С. Колдуэлл
Замена
Р. Блэйк
️️️️
К. Иглс
Замена
Д. Наджент
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
А. Бикей
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Уолкотт
Травма
С. Фабрегас
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
К. Иглс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Александер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
13
Стивен Колдуэлл
(К)
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЛП
2
Грэм Александер
ЦП
3
Андре Бикей
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
АП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
14
Самир Насри
ЛФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
25
Джордан
13
Колдуэлл
5
Карлайл
4
Мирс
29
МакДональд
2
Александер
3
Бикей
33
Иглс
15
Эллиотт
26
Флетчер
4-1-2-3
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
16
Сильвестр
8
Сонг
5
Диаби
4
Фабрегас
32
Уолкотт
28
Аршавин
14
Насри
33
Иглс
17
Блэйк
17
Блэйк
33
Иглс
3
Бикей
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
3
Бикей
26
Флетчер
35
Наджент
35
Наджент
26
Флетчер
4
Фабрегас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Фабрегас
32
Уолкотт
9
Эдуардо
9
Эдуардо
32
Уолкотт
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
32
Фернандо Герреро
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
22
Лукаш Фабиански
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
32
Фернандо Герреро
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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