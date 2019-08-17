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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 17 августа 2019
Арсенал
17.08.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
13'
А. Ляказетт
64'
П. Обамеянг
43'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бернли
90'
+5
Желтая карточка
Э. Барнс
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+1
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
83'
72'
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
С. Колашинац
️️️️
А. Ляказетт
71'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Д. Себальос
64'
61'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
Замена
Н. Пепе
️️️️
Р. Нелсон
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Барнс
Желтая карточка
П. Обамеянг
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Себальос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
3-4-1-2
1
Лено
18
Монреаль
19
Папастатопулос
4
Луис
25
Себальос
6
Гендузи
28
Уиллок
2
Мэйтленд-Найлс
17
Нелсон
91
Ляказетт
7
Обамеянг
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
91
Ляказетт
23
Колашинац
23
Колашинац
91
Ляказетт
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
17
Нелсон
19
Пепе
19
Пепе
17
Нелсон
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
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