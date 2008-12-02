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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 02 декабря 2008
Бернли
02.12.2008, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Арсенал
Желтая карточка
Ф. Мерида
Замена
Э. Акинбай
️️️️
М. Патерсон
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Уилшир
Замена
️️️️
П. Роджерс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
0
Пол Роджерс
ЦЗ
2
Гэвин Хойт
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
18
Алан Махон
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Эд Акинбай
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
0
Рене Стир
ЦЗ
10
Амаури Бишофф
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
4-3-1
1
Йенсен
25
Джордан
5
Карлайл
13
Колдуэлл
4
Дафф
26
Маккэн
2
Александер
33
Иглс
10
Патерсон
4-3-2
22
Фабиански
2
Хойт
16
Сильвестр
0
Роджерс
3
Гиббс
21
Рэмзи
8
Мерида
10
Уилшир
32
Бендтнер
10
Вела
10
Патерсон
9
Акинбай
9
Акинбай
10
Патерсон
15
Эллиотт
15
Эллиотт
10
Бишофф
10
Бишофф
10
Уилшир
20
Симпсон
20
Симпсон
10
Уилшир
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
0
Рене Стир
ЦЗ
1
Вито Манноне
ВР
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
0
Рене Стир
ЦЗ
1
Вито Манноне
ВР
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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