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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 08 марта 2009
Арсенал
08.03.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Бернли
23'
К. Вела
51'
Эдуардо
84'
Э. Эбуэ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Бернли
ГОЛ! 3:0!
Э. Эбуэ
Пас отдал
А. Сонг
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Эдуардо
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
Замена
Р. ван Перси
️️️️
К. Вела
Замена
У. Эллиотт
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
3
Киран Гиббс
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
13
Стивен Колдуэлл
(К)
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
2
Грэм Александер
ПЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
33
Крис Иглс
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Амаури Бишофф
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
18
Алан Махон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-4-2
3
Гиббс
36
Галлас
5
Джуру
3
Санья
28
Аршавин
5
Диаби
8
Сонг
27
Эбуэ
10
Вела
9
Эдуардо
4-2-1
1
Йенсен
2
Александер
13
Колдуэлл
5
Карлайл
3
Кальвенес
26
Маккэн
33
Иглс
10
Патерсон
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
9
Эдуардо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Эдуардо
10
Вела
32
ван Перси
32
ван Перси
10
Вела
30
Томпсон
30
Томпсон
29
МакДональд
29
МакДональд
33
Иглс
15
Эллиотт
15
Эллиотт
33
Иглс
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
10
Амаури Бишофф
ЦП
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
10
Амаури Бишофф
ЦП
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Арсенал - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"7ТВ" 16:30 (прямая)
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