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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 11 апреля 2015
Бернли
11.04.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
12'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
90'
+3
Замена
К. Чамберс
️️️️
А. Санчес
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Джонс
90'
+3
81'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
М. Дафф
26'
Желтая карточка
Б. Ми
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
(К)
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
5
Шекелл
4
Дафф
2
Триппьер
3
Джонс
37
Эрфилд
21
Бойд
28
Ингс
19
Воукс
35
Барнс
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
3
Джонс
31
Тэйлор
31
Тэйлор
3
Джонс
4
Санчес
12
Чамберс
12
Чамберс
4
Санчес
9
Жиру
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Жиру
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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