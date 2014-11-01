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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 01 ноября 2014
Арсенал
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
70'
А. Санчес
72'
К. Чамберс
90+1'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бернли
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
К. Гиббс
90'
+1
80'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Марни
Замена
Л. Подольски
️️️️
Д. Уэлбек
80'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Чамберс
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
К. Чамберс
70'
69'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
М. Сорделл
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Артета
63'
16'
Желтая карточка
Д. Бойд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
18
Монреаль
4
Мертезакер
12
Чамберс
3
Гиббс
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
20
Фламини
18
Уэлбек
4
Санчес
3-4-3
22
Хитон
2
Триппьер
4
Дафф
5
Шекелл
3
Джонс
25
Марни
3
Уорд
37
Эрфилд
28
Ингс
21
Бойд
9
Сорделл
8
Артета
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Артета
18
Уэлбек
10
Подольски
10
Подольски
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
25
Марни
15
Чалоба
15
Чалоба
25
Марни
9
Сорделл
10
Юткевич
10
Юткевич
9
Сорделл
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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