Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фиорентина» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 2.8

25 октября 2025 9:11
Фиорентина - Болонья
26 окт. 2025, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Болоньи»
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Артемио Франки» состоится матч восьмого тура Серии А, где «Фиорентина» примет «Болонью». Команды подходят к игре в противоположных состояниях: хозяева ищут путь из кризиса, тогда как гости уверенно закрепляются в верхней части таблицы.

«Фиорентина»

После семи туров «Фиорентина» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с тремя очками. Команда проиграла в Милане (1:2) и не побеждает уже семь туров подряд. При этом атакующий потенциал остаeтся неплохим: семь голов в пяти последних матчах. Однако нестабильная оборона и ошибки в переходных фазах мешают набирать очки. На своeм поле флорентийцы часто владеют инициативой, но теряют темп в концовках. Победа в Лиге конференций над «Рапидом» (3:0) может стать переломным моментом и придаст уверенности.

«Болонья»

Команда из Эмилии идeт на пятом месте с 13 очками и впечатляет стабильностью. После победы над «Кальяри» (2:0) «Болонья» продлила серию без поражений до четырeх туров. За последние пять матчей клуб забил 11 голов, пропустив лишь четыре – один из лучших показателей чемпионата. У гостей хорошо работает структура: команда надeжно действует в обороне и уверенно использует фланги в атаке. Особенно результативны контратаки, где «Болонья» часто находит свободные зоны за спинами защитников.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Не выигрывает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Показывает лучший футбол дома, чем на выезде

«Болонья»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Сохраняет баланс между атакой и защитой

Личные встречи
48% (16)
30% (10)
21% (7)
46
Забитых мячей
29
1.39
В среднем за матч
0.88
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
3 : 2
18.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
1 : 0
15.12.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
14.02.2024
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
12.11.2023
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 2
05.02.2023
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
2 : 1
11.09.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 0
13.03.2022
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 3
05.12.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 3
02.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
4 : 0
29.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
14.04.2019
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 0
25.11.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 2
04.02.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
2 : 1
16.09.2017
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 0
02.04.2017
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 1
29.10.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
06.02.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2015
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
26.02.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
07.10.2012
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
21.02.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2 : 0
11.09.2011
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 1
15.05.2011
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 2
17.01.2010
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
22.08.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 3
02.02.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
21.09.2008
Болонья
Показать все

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Болонья»

«Фиорентина» наконец показала признаки прогресса, но остаeтся нестабильной. Победа в Европе может вернуть уверенность, однако в Серии А команде не хватает надeжности в обороне. «Болонья» же сейчас выглядит сбалансированной и уверенной – мощная атака и дисциплинированная игра без мяча позволяют контролировать ход матчей. Гости способны использовать слабые стороны флорентийцев, особенно при контратаках. При этом хозяева наверняка создадут моменты и постараются забить, что повышает шансы на результативную игру. Ожидается упорный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 2.8
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.82

2.80
Победа «Болоньи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Болонья Фиорентина
Другие прогнозы
25.10.2025
16:00
2.05
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе - Лечче
Победа «Удинезе»
25.10.2025
16:00
1.95
Италия. Серия А, 8 тур
Парма - Комо
Победа «Комо»
25.10.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт - Санкт-Паули
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
25.10.2025
16:30
1.70
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм - Хайденхайм
Победа «Хоффенхайма»
25.10.2025
16:30
2.00
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург - Вольфсбург
Победа «Гамбурга»
25.10.2025
16:30
1.75
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпцига»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 