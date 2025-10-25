26 октября на стадионе «Артемио Франки» состоится матч восьмого тура Серии А, где «Фиорентина» примет «Болонью». Команды подходят к игре в противоположных состояниях: хозяева ищут путь из кризиса, тогда как гости уверенно закрепляются в верхней части таблицы.

«Фиорентина»

После семи туров «Фиорентина» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с тремя очками. Команда проиграла в Милане (1:2) и не побеждает уже семь туров подряд. При этом атакующий потенциал остаeтся неплохим: семь голов в пяти последних матчах. Однако нестабильная оборона и ошибки в переходных фазах мешают набирать очки. На своeм поле флорентийцы часто владеют инициативой, но теряют темп в концовках. Победа в Лиге конференций над «Рапидом» (3:0) может стать переломным моментом и придаст уверенности.

«Болонья»

Команда из Эмилии идeт на пятом месте с 13 очками и впечатляет стабильностью. После победы над «Кальяри» (2:0) «Болонья» продлила серию без поражений до четырeх туров. За последние пять матчей клуб забил 11 голов, пропустив лишь четыре – один из лучших показателей чемпионата. У гостей хорошо работает структура: команда надeжно действует в обороне и уверенно использует фланги в атаке. Особенно результативны контратаки, где «Болонья» часто находит свободные зоны за спинами защитников.

Факты о командах

«Фиорентина»

Не выигрывает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Показывает лучший футбол дома, чем на выезде

«Болонья»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Сохраняет баланс между атакой и защитой

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Болонья»

«Фиорентина» наконец показала признаки прогресса, но остаeтся нестабильной. Победа в Европе может вернуть уверенность, однако в Серии А команде не хватает надeжности в обороне. «Болонья» же сейчас выглядит сбалансированной и уверенной – мощная атака и дисциплинированная игра без мяча позволяют контролировать ход матчей. Гости способны использовать слабые стороны флорентийцев, особенно при контратаках. При этом хозяева наверняка создадут моменты и постараются забить, что повышает шансы на результативную игру. Ожидается упорный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки