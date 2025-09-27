Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кельн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.78

27 сентября 2025 10:24
Кельн - Штутгарт
28 сент. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют
Сделать ставку

28 сентября на «РейнЭнергиШтадион» «Кельн» примет «Штутгарт» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Встреча обещает быть результативной: обе команды демонстрируют высокую атакующую активность, но при этом оставляют пространство для соперников в обороне.

«Кельн»

Старт сезона для «Кельна» оказался довольно успешным: команда набрала 7 очков в первых турах и обосновалась в верхней части таблицы. Клуб продолжает поражать результативностью – 18 голов в последних 5 матчах, включая товарищеские встречи. Исак Йоуханнессон стал одним из лидеров атаки, отметившись двумя мячами за 5 игр.

Однако есть и проблемы: «Кельн» пропускает в последних 3 турах подряд, а в среднем за 5 матчей оборона позволяет соперникам забить 1.6 мяча. Это указывает на дисбаланс – сильная атака сочетается с нестабильной игрой в защите.

«Штутгарт»

Гости находятся в середине таблицы с 6 очками, но выглядят уверенно и прибавляют с каждой неделей. Команда обыграла «Санкт-Паули» 2:0 и «Сельту» в Лиге Европы (2:1), что подчеркивает хороший атакующий тонус. Эрмедин Демирович стал главным голеадором коллектива, забив 4 раза в 7 матчах.

«Штутгарт» отличается стабильностью впереди – 12 голов в последних 5 матчах, при этом оборона также не идеальна: 6 пропущенных. Тем не менее, в отличие от «Кельна», команда чаще контролирует игру и менее подвержена провалам в защите.

Факты о командах

«Кельн»

  • Забивает в 14 последних матчах.
  • В среднем: 3.60 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Пропускает в 4 матчах подряд.

«Штутгарт»

  • Забивает в 8 матчах подряд.
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч в Бундеслиге.

Личные встречи
29% (7)
25% (6)
46% (11)
27
Забитых мячей
36
1.13
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
1 : 1
24.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
0 : 2
30.09.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
3 : 0
18.02.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0 : 0
28.08.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
2 : 1
14.05.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 0
19.12.2021
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
0 : 2
27.10.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0 : 1
20.02.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
1 : 1
23.10.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
2 : 3
04.03.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
13.10.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
1 : 3
23.01.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
1 : 3
16.08.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
0 : 0
04.02.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 2
30.08.2014
Кельн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
2 : 1
19.12.2012
Кельн
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
21.04.2012
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
2 : 2
03.12.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 3
16.04.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 1
21.11.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1 : 5
20.02.2010
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
0 : 2
19.09.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
0 : 3
18.04.2009
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
1 : 3
01.11.2008
Кельн
Показать все

Прогноз на матч «Кельн» – «Штутгарт»

Встреча обещает зрелищность: «Кельн» в нынешнем сезоне играет в атакующем стиле и редко уходит без забитого мяча, но при этом регулярно позволяет соперникам создавать моменты. «Штутгарт» выглядит более сбалансированным и имеет хорошие шансы на очки благодаря сильной атаке и стабильной форме Демировича. Учитывая статистику результативности обеих команд, логично ожидать обмена голами и высокий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.78
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Штутгарт Кельн
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 