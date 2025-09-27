«Кельн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.78

28 сентября на «РейнЭнергиШтадион» «Кельн» примет «Штутгарт» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Встреча обещает быть результативной: обе команды демонстрируют высокую атакующую активность, но при этом оставляют пространство для соперников в обороне.

«Кельн»

Старт сезона для «Кельна» оказался довольно успешным: команда набрала 7 очков в первых турах и обосновалась в верхней части таблицы. Клуб продолжает поражать результативностью – 18 голов в последних 5 матчах, включая товарищеские встречи. Исак Йоуханнессон стал одним из лидеров атаки, отметившись двумя мячами за 5 игр.

Однако есть и проблемы: «Кельн» пропускает в последних 3 турах подряд, а в среднем за 5 матчей оборона позволяет соперникам забить 1.6 мяча. Это указывает на дисбаланс – сильная атака сочетается с нестабильной игрой в защите.

«Штутгарт»

Гости находятся в середине таблицы с 6 очками, но выглядят уверенно и прибавляют с каждой неделей. Команда обыграла «Санкт-Паули» 2:0 и «Сельту» в Лиге Европы (2:1), что подчеркивает хороший атакующий тонус. Эрмедин Демирович стал главным голеадором коллектива, забив 4 раза в 7 матчах.

«Штутгарт» отличается стабильностью впереди – 12 голов в последних 5 матчах, при этом оборона также не идеальна: 6 пропущенных. Тем не менее, в отличие от «Кельна», команда чаще контролирует игру и менее подвержена провалам в защите.

Факты о командах

«Кельн»

Забивает в 14 последних матчах.

В среднем: 3.60 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Пропускает в 4 матчах подряд.

«Штутгарт»

Забивает в 8 матчах подряд.

В среднем: 2.40 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч в Бундеслиге.

Прогноз на матч «Кельн» – «Штутгарт»

Встреча обещает зрелищность: «Кельн» в нынешнем сезоне играет в атакующем стиле и редко уходит без забитого мяча, но при этом регулярно позволяет соперникам создавать моменты. «Штутгарт» выглядит более сбалансированным и имеет хорошие шансы на очки благодаря сильной атаке и стабильной форме Демировича. Учитывая статистику результативности обеих команд, логично ожидать обмена голами и высокий тотал.

Рекомендованные ставки